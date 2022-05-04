الاحتلال يمنع الأذان في المسجد الأقصى

2022/05/04 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… منعت قوات الاحتلال الصهيوني رفع أذان العشاء، مساء امس الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.ونقلت مصادر فلسطينية إدانة عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قطع الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى.من جانبه قال طارق عز الدين الناطق الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي إن منع الأذان في المسجد الأقصى تعد صارخ على الشعائر الدينية […]

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