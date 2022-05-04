النصوص الإسلامية في مناهج التعليم - جلال إبراهيم

2022/05/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_إبراهيم يجري حديث في بعض البلدان العربية حول قرارات بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط، واتخاذ قرارات بتدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي، والمسيحية واليهودية، تركز هذه المادة على تدريس مبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي.طبيعي أن الرأي العام انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.



المؤيدون ر ......





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