الخطأ الذي تكوّنت من خلاله أنظمة الحكم في العراق بعد عام / 2003 - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كان هنالك ركنين تكون من خلالهما نظام الحكم في العراق بعد عام/ 2003 وهما أبناء الريف العراقي والسياسيون المهاجرين الذين قدموا إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003.



أنظمة الحكم في العراق تكونت وفق مجلس الحكم الطائفي الذي تكون بإشراف الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) فكان هذا المجلس قد تكون وفق النسب الطائفية للشعب العراقي وبقي هذا العرف طيلة فترة أنظمة الحكم في العراق وكان ......





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