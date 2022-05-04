إصابة 9 أشخاص إثر سقوط عجلة كانوا يستقلونها بنهر في بابل

2022/05/04 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر ، اليوم الثلاثاء، بإصابة 9 اشخاص إثر بسقوط عجلة كانوا يستقلونها بإحد أنهر بابل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "تسعة أشخاص اصيبوا بعد سقوط عجلة كانوا يستقلونها في أحد الأنهار بناحية الاسكندريه بشمال الحلة".

وأضاف، ان "السقوط حدث بعد أن فقد السائق السيطرة على العجلة".

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