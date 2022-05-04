غبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. العراق يتأثر بمنخفض جوي يستمر لمدة يومين - عاجل

2022/05/04 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية عن حالة الطقس التي سيتأثر بها البلاد ولمدة يومين اعتباراً من اليوم الاربعاء ، بأمتداد منخفض جوي من شمال أفريقيا الخماسيني والذي ترافقه كتل هوائية دافئة مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "قسم التنبؤ الجوي إصدر التقرير الخاص للحالة الجوية التي سيتأثر بها البلاد ولمدة يومين اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 4 آيار 2022 بأمتداد منخفض جوي من شمال أفريقيا الخماسيني والذي ترافقه كتل هوائية دافئة مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة". وأضاف البيان أن "بداية تأثير المنخفض سوف يكون على المنطقة الجنوبية بالتحديد ومنها الناصرية، النجف ،السماوة ظهر الاربعاء حيث يمتد ليشمل كل اقسامها ، اما المنطقتين الوسطى والشمالية فيتشكل بها الغبار مساء الاربعاء وابتداءً من اقسامها الغربية بالتحديد (الموصل ، الرمادي ، تكريت ) ثم يمتد تأثير الغبار ليشمل جميع اجزاء المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد واجزاء من المنطقة الشمالية". وأوضح أن "تأثير المنخفض الجوي سيستمر لغاية يوم الخميس الموافق 5 آيار 2022 حيث يتحسن الطقس تدريجياً مساءً مع انخفاض في درجات الحرارة لعدة درجات".

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