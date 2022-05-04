2022/05/04 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحقق مانشستر سيتي فوزًا مُثيرًا على ريال مدريد في مباراة الذهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد في مواجهة مع مانشستر ستي في ملحمة الابطال) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد في مواجهة مع مانشستر ستي في ملحمة الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).