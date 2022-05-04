بغداد.. مجهولون يسرقون منتسبين في الداخلية أكثر من 20 ألف دولار

2022/05/04 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسرقة منتسبين اثنين في وزارة الداخلية، أكثر من 20 ألف دولار أمريكي، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدما على تسليب شخص ينتسب لشؤون السيطرات في وزارة الداخلية مبلغ مالي قدره مليون و300 ألف دينار عراقي، وماستر كارد وباج عسكري، ضمن قطاع 44 في مدينة الصدر، شرقي العاصمة"، مشيراً إلى تعرض المنتسب إلى "الضرب بلكمة في منطقة الوجه".

وفي حادث منفصل، أن "مجهولين أقدموا على سرقة منتسب في فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، مبلغ قدره 20 ألف دولار أمريكي ومسدس نوع hs ، ضمن منطقة الصليخ".

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