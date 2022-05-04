التخطيط تعيد ترتيب السياسات السكانية.. وتشكيك بتضمن الخطوات الحكومية “للتخطيط”

2022/05/04 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تتحدث وزارة التخطيط عن قيامها باعادة النظر في الوثيقة الوطنية السكانية، واعادة رسم السياسة السكانية وفقًا للمتغيرات، فيما اعتبرت ان التطبيق سيكون مسؤولية الجهات المعنية، الامر الذي تستبعده الاوساط الشعبية ومراقبون، حول وجود أي تطبيقات فعلية ناجمة عن تخطيط تتناسب مع السياسات السكانية وتصاعد اعداد النسمات وتسيير البنى التحتية بما ينسجم مع هذه التغييرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إنَّ” لجنة مشكلة برئاسة وزير التخطيط تعمل على إعادة النظر في السياسات السكانية التي صدرت منذ سنوات سابقة و بسبب المتغيرات التي شهدها العراق والعالم أثناء انتشار وباء كورونا، أصبحت من الضروري مراجعة تلك السياسات” .

وأضاف، أنَّ “هنالك محاور عدَّة ستتم إعادة النظر بها ويبقى التنفيذ على الجهات المختصة وهي ( الصحة العامة والصحة الإنجابية ، والتعليم والسكن وتمكين المرأة ومحور الشباب وهم الشريحة الأكبر في المجتمع والتأثيرات المناخية بالإضافة الى السكان والبيئة ودعم الشرائح الهشة من المجتمع من كبار السن والمعاقين والأطفال ودور الاعلام في التوعية وتنظيم الأسرة والسلوكيات والتركيز على الهجرة الداخلية والخارجية وعودة المهجرين.

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