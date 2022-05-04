اعتقال مشتبه به بإطلاق الصاروخ الذي سقط على منزل وسط بغداد

2022/05/04 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر، اليوم الثلاثاء، باعتقال مشتبه به بإطلاق الصاروخ الذي سقط على منزل وسط بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية اعتقلت شخصاً يشبه بمسؤوليته عن إطلاق صاروخ استهدف بناية سكنية في منطقة أبو نؤاس وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الاعتقال جرى قرب ساحة مظفر شرق العاصمة بغداد".

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