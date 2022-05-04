شركة ناشئة تنتج

2022/05/04 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس كل الأمهات يمكنهن القيام بالرضاعة الطبيعية، لذا فإن شركة ناشئة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية تنتج "حليبًا بشريًا" ينمو في مفاعل حيوي.

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