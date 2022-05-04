خشان : النواب المستقلون هم الحل الوحيد للانسداد السياسي

2022/05/04 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي قد أطلق مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي تضمنت مقترحا بتقديم النواب المستقلين لمرشحهم لرئاسة الوزراء.

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