مقترح أوروبي بفرض عقوبات على بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

2022/05/04 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترح المفوضية الأوروبية معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة أطلعت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء.

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