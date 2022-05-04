مذيع مخضرم في “بي بي سي”: اكبر خطأ ارتكبته بحياتي عدم الاعتراض على غزو العراق

2022/05/04 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد المذيع المخضرم في شبكة بي بي سي البريطانية اندرو مار ، الاربعاء، ان اكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية هو عدم الاعتراض بالشكل الكافي على عملية غزو العراق عام 2003 .ونقل موقع ( اي نيوز) البريطاني في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن مار قوله إن ” الخطأ الاكبر طوال […]

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