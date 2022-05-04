استنفار في 20 مدينة عراقية لمواجهة مرض

2022/05/04 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، الاستنفار الصحي في 20 مدينة في آن واحد لمواجهة مرض الحمى النزفية.وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى استنفرت في أكثر من 20 مدينة داخل المحافظة مع الارياف لمواجهة مرض الحمى النزيفية من خلال خطة عمل مشتركة مع المستشفى البيطري".واضاف العزاوي، ان "فرقا جوالة تنشط حتى خلال ايام العيد في متابعة محال القصابة ومنع الذبح العشوائي ونشر مفارز توعية لبيان سبل الوقابة من الحمى النزفية خاصة في الارياف في ظل وجود الوسيط الناقل وهي حشرة القراد في حظائر الاغنام والمواشي".واشار الى ان "ديالى لم تسجل حتى اي اصابة مؤكدة بمرض الحمى النزيفية لكن الاستنفار ضرورة صحية لمنع انتقال الاصابات خاصة مع تسجيل وفيات في بعض المحافظات مؤخرا".

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