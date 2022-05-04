دار الأوبرا الوطنية في لفيف تفتح أبوابها لأول مرة منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022/05/04 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دار الأوبرا الوطنية في لفيف أبوابها لأول منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.قدم الراقصون عرض "جيزيل" لجمهور مكوّن من 300 شخص.

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