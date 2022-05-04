العراق يتراجع لحساب مصر في مخزون الذهب

2022/05/04 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ما زال لم يقدم اي تحديث لحيازته من الذهب.

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