5 مباريات تفتتح الجولة الـ30 من الدوري الممتاز

2022/05/04 | 12:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنطلق ظهر اليوم الأربعاء، مبارياتُ الجولة الـ30 من منافساتِ الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.

ففي ملعبه بالعاصمةِ بَغداد يستقبلُ فريق أمانة بغداد، ضيفه فريقَ نفط ميسان في الساعةِ 3:30 ظهراً.

بينما يحتضنُ ملعب اللاعب الساحر أحمد راضي مواجهةَ فريق الزوراء ومستضيفه فريق الكرخ في تمام الساعةِ الرابعةَ عصراً، وهو التوقيت ذاته الذي يحتضن فيه مَلعب النفط بالعاصمة بغداد مباراة، فريق أربيل ومستضيفه فريق النفط.

ويلتقي فريق النجف بملعبه الدوليّ ضيفه فريق القاسم في تمام الساعةِ السابعة مساءً.ويختتمُ فريق الشرطة، مُتصدر ترتيب الفرق، مواجهات اليوم الأول بلقاء فريق سامراء، صاحب المركز الأخير، في تمام الساعةِ العاشرة ليلاً في المباراةِ التي تجرى بملعبِ الشعب الدوليّ.

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