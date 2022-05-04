السليمانية تحتضن بطولة الأمم الدولية بالكيكوشيندو

2022/05/04 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع مهدي الربحاويتحتضن محافظة السليمانية نهاية الشهر الحالي منافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكوشيندو التي تنظمها المنظمة الدولية بمشاركة واسعة من بلدان مختلفة. وقال رئيس المنطمة العراقية بالكيكوشيندو تيمور تحسين عبدالرحمن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه البطولة الدولية هي الأولى التي ينظمها العراق ضمن منهاج المنظمة الدولية للعام الحالي بعد النتائج التي حققها العراق في المشاركات السابقة" . وأضاف عبد الرحمن، أن" خمس دول أكَّدت مشاركتها في البطولة وهي كل من المانيا و ايران وسيرلانكا واليابان و اليونان فضلاً عن البلد المضيِّف العراق"، لافتاً، أن" لعبة الكيكوشيندو هي إحدى الألعاب القتالية الحديثة التي أخذت بالانتشار خلال الفترة الأخيرة"

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