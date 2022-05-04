كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً جديداً قبالة الساحل الشرقي

2022/05/04 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد نحو البحر قبالة الساحل الشرقي.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع عشر.



وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة هذه بعد أن اختبرت كوريا الشمالية ما زعمت أنه سلاح تكتيكي موجه في نيسان.



وأكد خفر السواحل الياباني عملية الإطلاق، وقال إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو أنه صاروخ باليستي.

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