حالة وفاة وأربع إصابات جديدة بالحمى النزفية في محافظة عراقية

2022/05/04 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر طبي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار والمؤسسات الصحية في المحافظة، سجلت حالة وفاة إثر الإصابة بمرض الحمى النزفية".

وأضاف، أن "الدائرة والمؤسسات الصحية سجلت أيضاً 4 حالات إصابة جديدة بمرض الحمى النزفيّة".

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