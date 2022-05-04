بينهم حالتهم حرجة.. إصابة 7 أشخاص بحادث سير على طريق كركوك - بغداد

2022/05/04 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

اصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، بحادث سير على طريق كركوك – بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث اصطدام عجلة وقع على طريق كركوك - بغداد قرب قضاء طوز خورماتو".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى جرح 7 اشخاص، ثلاثة منهم حالتهم حرجه"، مشيرا إلى "احالتهم إلى مستشفى في كركوك لتلقي العلاج اللازم".

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