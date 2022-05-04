هذا الرجل يلهم الجيل القادم من لاعبي الغولف في جنوب أفريقيا

2022/05/04 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند التفكير في تطور لعبة الغولف في جميع أنحاء العالم، تتبادر قارة أفريقيا إلى الذهن على أنها فرصة غير مستغلة.وهذا ليس فقط بسبب الحجم الهائل للأرض أو السكان، بل بسبب التراث والأساطير مثل بوبي لوك وغاري بلاير.ومن بينهم، يُلهم تريفور إميلمان باستمرار الجيل القادم من لاعبي الغولف في جنوب أفريقيا.

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