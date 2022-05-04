موجات غبارية تضرب مناطق متفرقة في البلاد

2022/05/04 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فترة تأثير موجة الغبار الكثيف على المناطق ستتراوح مابين 4-6 ساعات.

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