سجناء سوريا المفرج عنهم.. حقيقة الصورة المتداولة

2022/05/04 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها للمعتقلين الذين أفرجت عنهم سلطات النظام السوريّ من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد.

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