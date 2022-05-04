شاهد: اكوام من الأدوية مرمية بالعراء في الديوانية وسط خلو المستشفيات من العلاجات!

2022/05/04 | 12:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رمي عشرات الصناديق المليئة بالأدوية والمستلزمات الطبية من قبل مستشفى الحياة في محافظة الديوانية.

واظهر مقطع الفيديو اكوام كبيرة من الصناديق الكارتونية المليئة بالمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية وعلاجات مضادات حيوية مرمية في العراء، بالرغم من كونها غير تالفة ولامنتهية الصلاحية، بحسبما يؤكد الاشخاص الذين وثقوا الحادثة بالتصوير.

ماهو رأي وزارة الصحة العراقية@Mohealth_ pic.twitter.com/J2uHEFFYP9

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) May 3, 2022

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