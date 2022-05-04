نقابة الصيادلة تكشف عن خطط لتنظيم السوق الدوائية

2022/05/04 | 12:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميكشفت نقابة الصيادلة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لتنظيم أسعار الأدوية في الصيدليات، فيما أكدت استمرار الجولات التفتيشية. وقال أمين سر نقابة الصيادلة محمود شاكر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)،إن" وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تعملان منذ أكثر من سنة على مراقبة ارتفاع أسعار الأدوية". وأضاف، أن" النقابة عملت على مسألة استقرار الأسعار من خلال تثبيت التسعيرة بالدينار العراقي، على أن تكون التسعير الأساسية ما بين المذاخر والصيدليات بالعملة المحلية".وأشار الى أنه" خلال منتصف العام الحالي ستكون هنالك حملات تفتيشية ومراقبة لأسعار الأدوية من أجل تنظيم السوق الدوائية بشكل يتناسب مع العملة العراقية وبالتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة ونقابة الصيادلة"، لافتاً الى أن" النقابة والوزارة لديهما جولات تفتيشية مستمرة تكاد تكون يومية لتنسيق العمل وتوفير دواء امن للمواطنين".

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