انقاذ شخصين كادت النيران تلتهما على “طريق الموت”

2022/05/04 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مسؤول حكومي، الاربعاء، بأن فرق الدفاع المدني انقذت شخصين على طريق الموت شمال محافظة ديالى.وقال قائممقام قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فرق الدفاع المدني نجحت في انقاذ حياة شخصين على طريق كركوك- بغداد شمال الخالص بعد اصطدام صهريج بمركبة واندلاع حريق كبير”.واضاف الخدران،ان” المدنيين […]

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