الصيهود: نخشى من محاولة استخدام هؤلاء المعتقلين كورقة ضغط سياسية

2022/05/04 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب محمد الصيهود عضو ائتلاف دولة القانون إن لديهم مخاوف كبيرة من نقل قادة وعناصر تنظيم داعش من سوريا الى العراق.

ونوه الصيهود الى الخشية من محاولة استخدام هؤلاء المعتقلين كورقة ضغط على الحكومة أو على بعض الأطراف السياسية، بعد نقلهم إلى السجون العراقية.



ولفت إلى أن هذا الملف الخطير يجب أن تعمل عليه الحكومة الجديدة، من دون أي ضغوط من أي جهة خارجية تريد جعل العراق سجناً كبيراً لعناصر تنظيم داعش.

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