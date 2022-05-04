خشان: مبادرة الاطار التنسيقي تتوافق مع رؤانا باختيار رئيس الوزراء المقبل

2022/05/04 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب المستقل باسم خشان ، ان مبادرة قوى الإطار تسير وفقا لما طرحناه عن استحقاق المستقلين لتولي قيادة هذه المرحلة.

وأضاف ان عدداً من المستقلين وانا منهم، بذلنا جهدا كبيرا من أجل أن ينال المستقلون هذا الاستحقاق، دون أدنى تنازل عن المبادئ التي نؤمن بها، فنحن بيضة القبان، وبنا ترجح كفة أحد الفريقين على الأخرى.



واوضح ان اختيار رئيس وزراء من المستقلين هو الحل الوحيد للانسداد السياسي، لكنه اعترف ان المسألة ليست سهلة، وعليهم تشكيل فريق يبدأ التفاوض على تفاصيل تشكيل الحكومة.

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