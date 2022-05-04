النقل تحصي عدد الهزات الأرضية التي ضربت العراق خلال نيسان الماضي

2022/05/04 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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النقل: اصدار النشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان 2022

أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي الْيَوْمَ وبأشراف مدير عام الهيئة السيد علي محسن هاشم التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان 2022.

واوضح "مدير قسم الرصد الزلزالي السيدة سميرة رضا خلف ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 24) هزة ارضية منها (16) هزة أرضية داخل العراق و (3) هزة أرضية داخل إيران و(3) هزة ارضية في تركيا ، اضافة الى " هزة ارضية واحدة على الحدود العراقية الايرانية، تراوحت قوة الاحداث الزلزالية بين (2،0-4،0) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (8-25) كم .

هذا وتركز " النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل العراق تحديداً في محافظة السليمانية في قضاء كلار ومحافظة ديالى في قضاء مندلي ، ومحافظة واسط في قضاء بدرة .

اما بقية " النشاط فقد تركز في ايران ، محافظات كرمنشاه وايلام وكردستان ، وفي تركيا في منطقة سيرناك.

اضافة الى " ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.

هذا " ويذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة تقارير ، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر .

#اعلام وزارةالنقل اعلامالانواءالجوية 4 آيار 2022

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