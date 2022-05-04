منها أسباب سلوكية ومرضية.. لماذا تتكونّ حصوات الكلى؟

2022/05/04 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تؤدي سلوكيات المرء فقط إلى الإصابة بحصوات الكِلى وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر"، فهناك أسباب مرضية تتسبب بذلك أيضًا.

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