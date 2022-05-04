الرصد الزلزالي تحصي عدد الهزات الارضية خلال شهر نيسان الماضي

2022/05/04 | 12:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي.

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