العمل تحدد الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية والإجازات الممنوحة في عامين

2022/05/04 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الأربعاء، عددَ إجازات العمل الممنوحة خلال العامي 2021 و 2022.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "عددَ العمال الأجانب في العراق الذين منحتهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجازات عمل خلال العامين 2021 و 2022 بلغ 30 ألف عامل تقريباً " ،مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية/ دائرة الإقامة لمحاسبة المخالفين لشروط الإقامة من العمال الأجانب وإحالتهم الى محاكم العمل ".واوضح، أن"الرسوم التي تؤخذ على تصريح العمل للعمالة الأجنبية تبلغ 250 ألف دينار فقط " ،لافتاً الى أن "دائرة الاقامة تستقطع ايضاً مبالغ أخرى من العمال الوافدين".

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