"الإطار التنسيقي" يتبنى مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية بالعراق

2022/05/04 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في

العراق، الأربعاء، تبنيه مبادرة لإنهاء

أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في بيان لـ"الإطار التنسيقي"،

الذي يضم قوى سياسية شيعية خاسرة

بالاتخابات الاخيرة

وقال الإطار:

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