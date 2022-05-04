معهد كارنيجي يحدد ابرز التدهور البيئي والفقر في العراق

2022/05/04 | 13:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لمعهد كارنيجي الأمريكي، بان اعتماد العراق على انتاج النفط فقط ومارافق ذلك من توسع في هذه الصناعة كانت له تداعيات على البيئة في البلاد مما زاد من معدلات البطالة والفقر وتدهور الانتاج الزراعي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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