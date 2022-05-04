قتيل بنزاع عشائري مسلح جنوبي العراق

2022/05/04 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل نتيجة نزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن ناحية العزيز في ميسان".

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