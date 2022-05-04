بالصورة.. اعتقال 'متحول جنسياً' يبتز الفنانين العراقيين والنساء ببغداد

2022/05/04 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال مجنسة أمريكية "متحول جنسياً" بتهمة الابتزاز، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عراقية مجنسة أمريكية (متحول جنسياً)، نتيجة مشاجرة وابتزاز لصاحب مطعم في أحد فنادق وسط العاصمة".وبين، أن "المعتقلة عليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الالكتروني لفنانين عراقيين ونساء".

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