غرق فتيين أحدهما بنهر الوفاء والآخر في الفرات بمحافظة ذي قار

2022/05/04 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قارأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بغرق فتيين أحدهما في نهر الوفاء والآخر في الفرات بمحافظة ذي قار.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "فتى يبلغ من العمر 16 عاماً من محافظة البصرة غرق في نهر الوفاء بمحافظة ذي قار اثناء زيارة احد اقاربه في قضاء الغراف ومازال البحث جاريا عن جثته".وأضاف، أن "فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما غرق في نهر الفرات بقضاء سوق الجبايش"، مؤكداً "انتشال جثته واكمال اجراءات الادلة الجنائية".

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