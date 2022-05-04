قبل إطلاقها.. الإطار التنسيقي يحدد موقفه من مبادرة الصدر الجديدة

2022/05/04 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاربعاء، ان المبادرة التي أطلقها الإطار ارسلت إلى جميع القوىالسياسية ونحن بأنتظار الرد عليها معتبرا ان بقاء العراق هكذا دون حكومة كاملة الصلاحيات هو غير صحيح.

وقال الهلالي لـ( بغداد اليوم ) ان "الكتل يجب ان تتعاطى ايجابيا مع المبادرة لكون ان الفترة التي اعقبت الانتخابات حتىيومنا هذا فترة ليست بالقصيرة وعليه يجب ان تكون طاولة الحوارات هي الفيصل بين الفرقاء لكي تطرح الاراء ووجهات النظربين الجميع ليصار إلى تجاوز نقاط الخلاف ان وجدت بعدها نذهاب حقيقة لتشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف ان "التصريحات التي اطلقلت عن وجود مبادرة مرتقبة ستطلق من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ايضامرحب بها رغم عدم اطلاعنا عليها وعن حقيقة وجود مبادرة لكن اي محاولة لطرح الحلول من اي طرف كان امر نستقبلهبالترحيب لأننا في الإطار التنسيقي نرى كن الضروري ان نذهب سريعا لتجاوز الازمة السياسية الحالية وتشكيل حكومةتوافقية تلبي طموح الشعب العراقي".

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