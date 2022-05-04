"جوجو دعارة" بقبضة الأمن العراقي (تفاصيل)

2022/05/04 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على المتحول جنسياً "جوجو دعارة"، في العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعتقلت متهماً عراقيا متحول جنيسا يعرف بإسم (جوجو دعارة) ويملك الجنسية الامريكية".وأضاف، أن "المتهم تم اعتقاله في فندق المنصور ميليا في العاصمة بغداد، بتهمة إدارة عمليات ابتزاز كبيرة وصدور مذكرة قبض عليه في وقت سابق".

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