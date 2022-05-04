عنف في الظهيرة 1966(ناغيسا اوشيما):القاتل الوهمي - بلال سمير الصدّر

2022/05/04 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر المخرج الياباني ناغيسا أوشيما والذي غالبا ما يطلق عليه بغودار الشرق،هو احد اكثر فناني السينما استفزازا في القرن العشرين،وتحدت اعماله عالم السينما وصدمتهم لعقود،وبعد صعوده الى مكانة بارزة،انطلق اوشيما لتاسيس شركة الانتاج الخاصه به Sozo-Sha في أوائل الستينات ،وكان هذا التحرك ايذانا بفترة غزيرة منحياته المهنية أدت الى ولادة الأفلام الخمسة الطليعية التي دعيت بافلام الكسوف،أو افلام الخارجين عن القانون، ......





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