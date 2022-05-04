مع اقتراب جلسة النواب.. امتداد تعلن موقفها من التحالفات السياسية الجديدة

2022/05/04 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نكون جزءاً من أحد ، او مع احد في صراع الخاسر به هو الشعب العراقي.

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