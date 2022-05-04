ساهم بتفكيك الاتحاد السوفييتي... وفاة ستانيسلاف شوشكيفيتش أول رئيس لبيلاروسيا

2022/05/04 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ستانيسلاف شوشكيفيتش الذي كان أول

رئيس لبيلاروسيا المستقلة، وأحد الذين

ساهموا في تفكيك الاتحاد السوفييتي في

عام 1991، عن 87 عاماً بسبب مضاعفات وباء

«كوفيد-19»، كما أعلنت أرملته، الأربعاء.

وقالت أر

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