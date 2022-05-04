صاروخ كاتيوشا يسقط على مبنى سكني قرب المنطقة الخضراء في بغداد

2022/05/04 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم

الأربعاء، بأن صاروخ كاتيوشا سقط على

مبنى سكني قرب المنطقة الخضراء، التي

تضم مبنى السفارة الأميركية ومقار

البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمقار

الحكومية، وسط بغداد في ساع

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