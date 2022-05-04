الطقس في كربلاء خلال ال48 ساعة :مغبر وحدوث عواصف ترابية

2022/05/04 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية

العراقية ان الطقس في كربلاء اليوم

الاربعاء 4/5/2022 صحو مع بعض الغيوم ،

ودرجاث الحرارة ترتفع بضع درجات عن يوم

امس

ودرجة الحرارة الصغرى المسجلة 25 درجة

الحرارة العظم

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