إيران تعتزم إعدام باحث سويدي إيراني هذا الشهر

2022/05/04 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية أن إيران تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق باحث إيراني - سويدي سجين منذ عام 2016، في تصعيد للتوترات بين البلدين.

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