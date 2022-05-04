القرآن محاولة لقراءة مغايرة 51 - ضياء الشكرجي

2022/05/04 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَقالَ الَّذينَ لا يَعلَمونَ لَولا أَن يُّكَلِّمَنَا اللهُ أَو تَأتِيَنا آيَةٌ كَذالِكَ قالَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم مِّثلَ قَولِهِم تَشابَهَت قُلوبُهُم قَد بَيَّنَا الآياتِ لِقَومٍ يّوقِنونَ (118) إِنّا أَرسَلناكَ بَشيرًا وَّنَذيرًا وَّلا تُسأَلُ عَن أَصحابِ الجَحيمِ (119)بكل تأكيد لا يلام أولئك الذين لا يستطيعون أن يستوعبوا الأدلة على وجود الله، فيطلبون من الذين دعوهم للإيمان، من الذين قاولوا ......





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