مصادر أمنية: توقف خطة استعادة عناصر داعش العراقيين من سجون قسد

2022/05/04 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر أمنية في جهاز الأمن الوطني إن الحكومة أرجأت خطة لاستعادة ارهابيين عراقيين موجودين لدى قسد، بسبب ضغوط سياسية داخلية.

وأوضحت المصادر ان الحكومة نجحت في تسلم عدد من هؤلاء فعلاً في الأشهر الماضية عبر قوات التحالف الدولي الذي تولّى التنسيق بهذا الملف، مشيرة الى ضغوط سياسية واعتراضات على العملية بالمجمل من قبل قوى نافذة، ولم تستبعد ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة.



وأعربت عن أملها في أن تساهم جهود حالية لمسؤولين أمنيين بالحكومة اتجاه القوى السياسية المعترضة، باستئناف الخطة.

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