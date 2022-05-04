مصرف الرشيد: إطلاق وجبة جديدة من سلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية

2022/05/04 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن مصرف الرشيد ، اليوم الأربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 ملايين دينار، وموظفي العقود 5 ملايين دينار ،ودعا المصرف في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، جميع المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف أو منافذ الدفع الالكتروني لتسلُّمها.وأكد، أن" التقديم على السلف يكون الكترونياً لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون ، علماً، أن عمل قسم البطاقات مستمر على إنجاز معاملات السلف خلال أيام العطل الرسمية.

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