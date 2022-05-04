الدولة القوية المقتدرة

2022/05/04 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ حسن المياح || ي والله هم الغفلة السهو ، الصدفة الغشمة ، السياسيون العراقيون الجاهلون ، يصورنها * الحكومة * — التي هي حقيقتها وواقعها النهب والسلب والسرقة والإستئثار الذاتي المهووس المسعور المجنون ، المتلهف لغفآ وشفطآ وإبتلاعآ ، لكل ما هو عراق وشعبه وثرواته …..— للشعب العراقي ليضحكوا منه ، وبها يترنمون […]

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